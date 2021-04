Advertising

sportli26181512 : Italiano: 'Lazio tra le più forti. Evitiamo gli errori dell'andata': Il tecnico dello Spezia: 'É la prima di dieci… - MondoLazio : Italiano: “ La Lazio ha giocatori di livello mondiale!” - 1canalesport : Spezia, Italiano: 'Contro la Lazio evitare gli errori dell'andata' - SPress24 : Verso Lazio-Spezia, Italiano : 'Trasferta difficilissima. I Nazionali stanno tutti bene' - Spezia_1906 : ?? È già vigilia di #LazioSpezia ?? 'Pensiamo di gara in gara, il gruppo sta alla grande' ?? Vincenzo #Italiano in sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano Lazio

... a dieci giornate dal termine, la sfida di domani allavale punti importanti in chiave ... speriamo di rispondere presente" dice l'allenatore Vincenzo, che sullo stato di forma dei nove ...Commenta per primo Vincenzo, tecnico dello Spezia , presenta in conferenza la sfida con la: 'Torniamo in campo dopo la sosta, abbiamo ritrovato tutti i nazionali fra ieri e oggi, in due allenamenti abbiamo ...L’eredità che marzo lascia ad aprile è pesante: la diminuzione dei nuovi casi positivi è appena percettibile, anche ieri altri 23.649 nuovi infetti da Covid; i decessi ...È passato un mese da quando, prima gli esponenti locali di Fratelli d’Italia poi quelli del PD, che organizzarono il 5 marzo anche un convegno on line, hanno dichiarato che la Regione Lazio, in merito ...