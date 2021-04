In aumento le vaccinazioni ma le Regioni chiedono più dosi

(Di venerdì 2 aprile 2021) Oltre 280mila somministrazioni nelle ultime 24 ore. Il Commissario per l'Emergenza Figliuolo assicura che le forniture sono in arrivo. Resta pressochè stabile il numero dei contagi: quasi 24mila nuovi ...

Oltre 280mila somministrazioni nelle ultime 24 ore. Il Commissario per l'Emergenza Figliuolo assicura che le forniture sono in arrivo. Resta pressochè stabile il numero dei contagi: quasi 24mila nuovi ......in gran parte dell'Europa hanno subito importanti ritardi e il numero di contagi è in. L'... Il Lazio rischia di sospendere le" L'allarme è stato lanciato oggi sia dall'Assessore ...Vaccinazioni, l’Asur scarta il Megà e la palestra dei ... tanto che la dirigenza biancorossa ha iniziato a guardare fuori comune, ma questo significherebbe aumentare notevolmente i costi. Ma la ...Il commento del presidente della regione: "Sappiamo bene che se non freniamo oggi incidenza del virus ci potremmo trovare con qualche difficoltà" ...