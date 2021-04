I contagi non mollano la presa (Di venerdì 2 aprile 2021) di Lorenzo Crespi La diffusione del virus non rallenta sul territorio varesino. Nell'ultima settimana la curva dei contagi è rimasta pressoché stazionaria. Dal 26 marzo all'1 aprile i nuovi positivi ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) di Lorenzo Crespi La diffusione del virus non rallenta sul territorio varesino. Nell'ultima settimana la curva deiè rimasta pressoché stazionaria. Dal 26 marzo all'1 aprile i nuovi positivi ...

Ultime Notizie dalla rete : contagi non I contagi non mollano la presa di Lorenzo Crespi La diffusione del virus non rallenta sul territorio varesino. Nell'ultima settimana la curva dei contagi è rimasta pressoché stazionaria. Dal 26 marzo all'1 aprile i nuovi positivi sono stati 2589, un numero non in calo ma ...

Speranza: "Non posso ancora dare una data per le riaperture. Salvini? Nessuno soffi sull'inquietudine" ...sulla situazione dei contagi in Italia nel 2020 Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in ... Abbiamo superato le 280 mila dosi somministrate in un giorno e non c'è dubbio che dobbiamo ...

I contagi non calano, la Toscana rischia di rimanere "rossa" fino al 20 aprile La Repubblica Firenze.it Coro senza mascherina: scoppia il focolaio dopo il funerale BORSO (TREVISO) Il coro della chiesa canta senza mascherine e il funerale si trasforma in un focolaio di coronavirus con 12 contagi già confermati e 76 cittadini messi in isolamento.

Governo,Speranza: "Faccio come la Merkel.Salvini? Illusioni sono un boomerang" Il ministro della Salute: "Nessuno dovrebbe soffiare sul fuoco dell'inquietudine. Con queste varianti in circolo non ci saranno zone gialle" ...

