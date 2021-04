Giro delle Fiandre in tv: orari, startlist, programma, streaming (Di venerdì 2 aprile 2021) Mancano veramente pochissime ore al via della Regina delle Classiche del Nord, il Giro delle Fiandre, che andrà in scena domenica 4 aprile. Troveremo alla partenza un gruppo di contendenti per la vittoria davvero spettacolare, per una battaglia che siamo certi ci regalerà una sfida davvero emozionante. I corridori presenti dovranno affrontare 263,7 chilometri da Antwerp ad Oudenaarde, contraddistinti da 19 muri, 17 tratti di pavé, e una corsa che si prospetta al cardiopalma. Dopo una parte iniziale di tracciato abbastanza tranquilla, il primo dei tre passaggi in programma sull’Oude Kwaremont darà il via alla lotta tra i big. La brutale sequenza finale di 50 chilometri attraverso Kwaremont, Stationsberg, Taienberg, Kruisberg, Kwaremont ancora una volta, e il Paterberg segneranno le sorti della corsa. ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Mancano veramente pochissime ore al via della ReginaClassiche del Nord, il, che andrà in scena domenica 4 aprile. Troveremo alla partenza un gruppo di contendenti per la vittoria davvero spettacolare, per una battaglia che siamo certi ci regalerà una sfida davvero emozionante. I corridori presenti dovranno affrontare 263,7 chilometri da Antwerp ad Oudenaarde, contraddistinti da 19 muri, 17 tratti di pavé, e una corsa che si prospetta al cardiopalma. Dopo una parte iniziale di tracciato abbastanza tranquilla, il primo dei tre passaggi insull’Oude Kwaremont darà il via alla lotta tra i big. La brutale sequenza finale di 50 chilometri attraverso Kwaremont, Stationsberg, Taienberg, Kruisberg, Kwaremont ancora una volta, e il Paterberg segneranno le sorti della corsa. ...

