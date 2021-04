(Di venerdì 2 aprile 2021) Inladidal. Dopo la Brexit e la pandemia di coronavirus aumentano le richieste dida parte die Scozia. Ii, che nel 2016 avevano votato in massa per uscire dall’UE, ora sono stanchi della gestione caotica da parte di Londra. Ora, Londra teme che in

Advertising

Billa42_ : Galles: cresce la voglia di indipendenza dal Regno Unito -

Ultime Notizie dalla rete : Galles cresce

Adnkronos

Giocherà sabato ine martedì a Wiener Neustradt, in Austria, poi rientro in Campania. Nella ... Intanto la valutazione di Lozanosempre di più: secondo il portale specializzato ...... ha spiegato alla Bbc Il premier del Nuovodel Sud, Gladys Berejiklian. La costa centro - ...di ora in ora il timore di uno straripamento. Nel mirino il premier dello Stato Berejiklian ...Conversazione i intima tra un noto drammaturgo a teatrale e la più eterea delle star cinematografiche. Che, tra le lenzuola, parlano di cinema, moda, letteratura e... famiglia queer allargata ...Si è conclusa la seconda giornata della fase a gironi delle qualificazioni per il prossimo Mondiale, Qatar 2022. Fra conferme e certezze, anche.