Esclusiva | Tesser verso l’esonero a Pordenone

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ilha ormai deciso di esonerare Attilio. Sono in corso le ultime valutazioni, ma la decisione ormai è stata presa. Tutto questo malgrado la recente emergenza, un campionato vinto in C, il quarto posto al primo anno in B. E i playoff fissi nel girone di andata prima di mille contrarietà e prima della cessione di Diaw nella sessione invernale di mercato. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... perché il match di Serie B è un'della piattaforma DAZN: di conseguenza l'appuntamento ... Nelle fasi iniziali dell'incontro sono gli ospiti allenati da mistera cercare di rendersi ...... 17 punti in 9 incontri) e Attilio. ore 19:00 Serie B 31a Giornata: Chievo Verona vs SPAL (diretta) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209) Telecronaca: Riccardo Mancini Al Bentegodi ...Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 9 dei 10 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva ...