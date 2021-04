Due nuovi episodi di Gentleman Jack su LaF, una svolta per Anne e miss Walker: trame 2 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Continua l’appuntamento con Gentleman Jack su LaF. Stasera, venerdì 2 aprile, il canale 135 di Sky Italia manderà in onda il terzo e quarto episodio della serie storica incentrata sulla vita di Anne Lister. Proprietaria terriera, imprenditrice, viaggiatrice, alpinista, è stata una donna rivoluzionaria. Si è distinta per le sue idee, andando contro la società del tempo e sposando una persona del suo stesso sesso. Viveva liberamente la sua sessualità, motivo per cui è stata soprannominata Gentleman Jack. Nata nel 1791 ad Halifax nel New Yorkshire, Anne Lister è ricordata soprattutto per i suoi diari, 7.720 pagine per 4 milioni di parole, un sesto delle quali criptate con un codice che mescola algebra e greco antico, decifrato solo negli anni Trenta ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Continua l’appuntamento consu LaF. Stasera, venerdì 2, il canale 135 di Sky Italia manderà in onda il terzo e quartoo della serie storica incentrata sulla vita diLister. Proprietaria terriera, imprenditrice, viaggiatrice, alpinista, è stata una donna rivoluzionaria. Si è distinta per le sue idee, andando contro la società del tempo e sposando una persona del suo stesso sesso. Viveva liberamente la sua sessualità, motivo per cui è stata soprannominata. Nata nel 1791 ad Halifax nel New Yorkshire,Lister è ricordata soprattutto per i suoi diari, 7.720 pagine per 4 milioni di parole, un sesto delle quali criptate con un codice che mescola algebra e greco antico, decifrato solo negli anni Trenta ...

Ultime Notizie dalla rete : Due nuovi Apple punta all'inclusività: Siri si aggiorna con nuove voci ... al momento in fase di beta, sarà possibile selezionare due nuove voci inglesi e scegliere se ... In molti sperano di avere nuovi dettagli sui tanto chiacchierati occhiali AR o sull'headset per la realtà ...

NBA, Andre Drummond e i Lakers ottimisti: "Ho solo perso un'unghia: torno presto" ...e l'altro viola ? il neo - acquisto dei Lakers Andre Drummond fa tirare un sospiro di sollievo ai suoi nuovi tifosi, confermando che l'infortunio subìto al suo esordio non è nulla di grave. "Una/due ...

Thomas Bernhard: da Suhrkamp due nuovi libri per una biografia complessa Il Sole 24 ORE CSI ritorna in tv: le nuove puntate con il cast originale A 21 anni dalla prima messa in onda, William Petersen/Gill Grissom e Jorja Fox/Sara Sidle torneranno così sulla scena del crimine a Las Vegas per risolvere un nuovo caso. "CSI: Vegas" riporterà in ...

CSI Piemonte: al via la nuova campagna di assunzioni Prosegue la politica di rinnovamento del CSI Piemonte che prevede l' inserimento di 30 figure che saranno impegnate in progetti di digital transformation.

