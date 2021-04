Covid | monitoraggio dell’Iss | Rt scende a 0 | 98 | sotto la soglia d' allarme di 1

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 2 aprile 2021) Dati in leggero miglioramento quelli analizzati dall’Istituto superiore di Sanità: numeri che andranno poi a stabilire eventuali passaggi di colore delle varie regioni. I cambiamenti, almeno fino a maggio, non potranno che essere tra arancione e rosso (e viceversa). Nessuna zona gialla per tutto il mese di aprile