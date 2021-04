Covid, infermiere dopo un anno di terapia intensiva: 'Sono invecchiato' (Di venerdì 2 aprile 2021) La barba e i capelli imbiancati, lo sguardo stanco, le rughe evidenti: è la trasformazione di un infermiere spagnolo dopo un anno di terapia intensiva a causa del Covid. Due foto messe a confronto che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 aprile 2021) La barba e i capelli imbiancati, lo sguardo stanco, le rughe evidenti: è la trasformazione di unspagnoloundia causa del. Due foto messe a confronto che ...

Advertising

oknosureddit : Covid, l'infermiere dopo un anno in terapia intensiva: «Sono invecchiato così e dentro è ancora peggio» - Sisters9Sisters : RT @anuskatriches: @AStramezzi Grazie doc. Oggi un'infermiere di un reparto dell'ospedale di tv mi ha detto che non ci sono cure contro il… - msn_italia : Covid, l'infermiere dopo un anno in terapia intensiva: «Sono invecchiato così e dentro è ancora peggio» - aranciaverde : RT @tamistars: Menomale che era solo un'influenza! Covid, l'infermiere dopo un anno in terapia intensiva: «Sono invecchiato così e dentro… - tamistars : Menomale che era solo un'influenza! Covid, l'infermiere dopo un anno in terapia intensiva: «Sono invecchiato così… -