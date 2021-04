Conte: la sfida è rifondare il M5S, non è un restyling (Di venerdì 2 aprile 2021) Ha promesso un nuovo statuto, una nuova identità politica, un nuovo linguaggio, una rifondazione del Movimento 5 stelle l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento all'assemblea del Movimento, del quale è leader designato. "rifondare il Movimento 5 Stelle. rifondare è un concetto che non utilizzo a caso. Introduce una prospettiva impegnativa, perché non significa limitarsi a operare un restyling, un rinnovo superficiale al fine di incrementare il consenso. rifondare non è concetto compatibile con una operazione di marketing politico"."rifondare - ha rimarcato - significa puntare, tutti insieme, a compiere una completa, coraggiosa opera di rigenerazione del Movimento, che non rinneghi il passato e i valori che vi hanno portato sin qui. Anzi. Deve essere un opera che ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 aprile 2021) Ha promesso un nuovo statuto, una nuova identità politica, un nuovo linguaggio, una rifondazione del Movimento 5 stelle l'ex presidente del Consiglio Giuseppenel suo intervento all'assemblea del Movimento, del quale è leader designato. "il Movimento 5 Stelle.è un concetto che non utilizzo a caso. Introduce una prospettiva impegnativa, perché non significa limitarsi a operare un, un rinnovo superficiale al fine di incrementare il consenso.non è concetto compatibile con una operazione di marketing politico"."- ha rimarcato - significa puntare, tutti insieme, a compiere una completa, coraggiosa opera di rigenerazione del Movimento, che non rinneghi il passato e i valori che vi hanno portato sin qui. Anzi. Deve essere un opera che ...

