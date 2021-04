Clamoroso in Romania | “L’allenatore si dimette perché sta guidando la squadra alla promozione”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nel calcio il risultato finale è tutto ciò che conta, o quasi. Certo, non è questo il momento di riaprire il sempreverde dibattito tra "risultatisti" e "giochisti" ma la verità è che il lavoro di un allenatore, spesso, viene giudicato in baseposizione in classifica della, più che dal gioco espresso sul rettangolo verde. Beh, nella Lega 3 rumena - il corrispettivo della Serie C italiana - è accaduto l'esatto contrario.Lo scenario è quello di Zal?u, entroterra della, quasi al confine con l'Ungheria. Lalocale, l'SCM Zal?u, partecipaLega 3 con ottimi risultati, tanto da essere in vettaclassifica, con un punto di vantaggio sul Baia Mare. I risultati, però, in questo caso non sono serviti a impedire un cambio in panchina. A spiegarne i motivi è ...