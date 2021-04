Chiara Ferragni: "La nonna di Fedez farà il vaccino solo grazie alle mie stories: questo mi fa arrabbiare" (Di venerdì 2 aprile 2021) “Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. E sapete perché? Perché dopo le mie storie di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo: ‘Lei è la nonna di Fedez? alle 12 può venire a fare il vaccino’”. Comincia con queste parole lo sfogo pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram. Un post inusuale per l’influencer, che però nel periodo della pandemia si è spesa in prima persona per dare un contributo e da tempo sta allargando il suo impegno sociale. “Se ieri ero arrabbiata oggi lo sono ancora di più pensando che nonna Luciana, che aveva diritto a essere vaccinata da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto solo perché ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) “Oggi ladi Fedeil. E sapete perché? Perché dopo le mie storie di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamatoLuciana chiedendo: ‘Lei è ladi12 può venire a fare il’”. Comincia con queste parole lo sfogo pubblicato dasu Instagram. Un post inusuale per l’influencer, che però nel periodo della pandemia si è spesa in prima persona per dare un contributo e da tempo sta allargando il suo impegno sociale. “Se ieri ero arrabbiata oggi lo sono ancora di più pensando cheLuciana, che aveva diritto a essere vaccinata da mesi, riesce a far rispettare un suo dirittoperché ...

