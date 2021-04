Cassa integrazione Covid, Inps semplfica richiesta. Pagamenti più rapidi (Di venerdì 2 aprile 2021) Arriva una semplificazione dei servizi Inps relativi al pagamento della CIG-Covid, che punta a velocizzare il trattamento delle pratiche ed i Pagamenti, a fronte di decine di milioni di prestazioni erogate durante l’emergenza. Scatta la semplificazione dell’iter L’Istituto ha implementato alcune modifiche alle consuete procedure, in vigore dal mese di aprile, che fanno leva su una ottimizzazione e automazione dei processi standard, per consentire di liquidare il beneficio in tempi più rapidi e garantire trasparenza ed efficacia dei controlli. I tempi di erogazione della Cassa integrazione, nelle situazioni regolari, potrebbero essere di 40 giorni. Queste le novità introdotte: l’automazione e riduzione delle fasi del procedimento per l’esame delle pratiche da parte degli uffici ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) Arriva una semplificazione dei servizirelativi al pagamento della CIG-, che punta a velocizzare il trattamento delle pratiche ed i, a fronte di decine di milioni di prestazioni erogate durante l’emergenza. Scatta la semplificazione dell’iter L’Istituto ha implementato alcune modifiche alle consuete procedure, in vigore dal mese di aprile, che fanno leva su una ottimizzazione e automazione dei processi standard, per consentire di liquidare il beneficio in tempi piùe garantire trasparenza ed efficacia dei controlli. I tempi di erogazione della, nelle situazioni regolari, potrebbero essere di 40 giorni. Queste le novità introdotte: l’automazione e riduzione delle fasi del procedimento per l’esame delle pratiche da parte degli uffici ...

