“Buono e solidale” | un progetto di Despar Centro Sud per i ragazzi con neurodiversità

Il principale intento del progetto "Buono e solidale" è offrire opportunità di inserimento professionale a un gruppo di ragazzi con disabilità dello spettro autistico ad alto funzionamento. Un percorso pensato da Maiora Despar Centro-Sud, in collaborazione con la Coop. OP Agritalia e la costituenda Coop. WorkAut, spin-off del Comitato "Famiglie Insieme – Genitori a sostegno delle neurodiversità". Quest'ultima si è occupata della selezione e della formazione dei ragazzi in vista del progetto. Il primo momento di questo progetto parte in occasione della XIV Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo (che ricorre il 2 aprile) e prende il nome di "Aloe Vera per la neurodiversità".

