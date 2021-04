(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Un anno a casa è stato pesantissimo, tanti genitori non sanno come fare: so di bambini autistici col casco in casa per evitare episodi autolesionisti”. Lo ha detto il presidenteFondazione italiana per l’Davide, di Italia Viva , ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su RaiUno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Autismo: Faraone, 'non sia giornata della tristezza'... - LiveSicilia : Autismo, giornata mondiale della consapevolezza: il video di Faraone - Italpress : Autismo, Faraone “Sostenere le famiglie” - CorriereCitta : Autismo, Faraone “Sostenere le famiglie” - RosannaMarani : Giornata Mondiale dell’Autismo, “Entra in zona blu”, l’appello di Davide Faraone (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Autismo Faraone

Lo dice Davide, senatore di Italia Viva e presidente della Fondazione Italiana per l', in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'. sat/mrv/redOggi è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'. Davide, presidente della Fondazione Italiana, ha registrato un breve video per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Leggi notizie correlate ? Monreale, così la Diocesi ...Condividi questo articolo:Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Un anno a casa è stato pesantissimo, tanti genitori non sanno come fare: so di bambini autistici col casco in casa per evitare episodi autolesionis ...Oggi è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Davide Faraone, presidente della Fondazione Italiana Autismo, ha registrato un breve video per sensibilizzare l’opinione ...