Audi Q4 e-tron - Un teaser svela la data di presentazione

(Di venerdì 2 aprile 2021) L'trong> ha confermato ladidella Q4 e-: la Suv elettrica saràta il 14 aprile. La Casa tedesca, però, ha indirettamente fornito un'ulteriore conferma. Nell'immagine che accompagna il comunicato sono infatti visibili due esemplari della sport utility a batteria, che differiscono per la linea della zona posteriore: è evidente quindi che accanto alla Q4 e-saràta anche la variante Sportback, replicando quindi la strategia già applicata per altri modelli dei Quattro anelli, inclusa la sorella maggiore e-. La primatrong> su base Meb. L'trong> ha già detto molto su questa Suv elettrica: ...

Solo quando verrà annunciato il prezzo di EV6 GT saremo in grado di capire quali possano essere i suoi diretti rivali, anche se è prevedibile che possa inserirsi tra le attualie -GT e ...Il SUV compatto a elettroni riprende le forme della show carQ4 e -concept presentata nel 2019 e verrà ufficializzata il prossimo 14 aprile, anche in versione Q4 Sportback. L'estro dei ...E qualcosa è già oggi sul mercato. Modelli come e-tron, e-tron Sportback e e-tron GT, grazie al sistema di ricarica Audi e-tron charging system connect, gestiscono al meglio i picchi di carico sulla ...Sarà presentata nei primi mesi del 2022 la nuova Audi Q6 e-tron, primo suv elettrico della Casa degli Anelli ad essere progettato sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric). Si tratterà di un ...