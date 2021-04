Al via supermercati e centri commerciali con percorsi dedicati a ragazzi con autismo (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ l’obiettivo della campagna nazionale "dueapriletuttigiorni - ConTatto Blu”, lanciata da La Stella di Daniele Onlus, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo Leggi su rainews (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ l’obiettivo della campagna nazionale "dueapriletuttigiorni - ConTatto Blu”, lanciata da La Stella di Daniele Onlus, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’

Advertising

RaffaellaMesti1 : RT @_senzatesta: Priorità dei lavoratori dei supermercati nel piano vaccinale - Firma la petizione! Ci aiutate per favore? - Quinta00876879 : RT @_senzatesta: Priorità dei lavoratori dei supermercati nel piano vaccinale - Firma la petizione! Ci aiutate per favore? - cesarebrogi1 : RT @_senzatesta: Priorità dei lavoratori dei supermercati nel piano vaccinale - Firma la petizione! Ci aiutate per favore? - MariaAn97970665 : RT @_senzatesta: Priorità dei lavoratori dei supermercati nel piano vaccinale - Firma la petizione! Ci aiutate per favore? - marco_berteotti : RT @Iperbole_: Vietato l'acquisto di assorbenti dopo le 18, perché non beni di prima necessità, tipo deodorante o WC net. Succede in Pugli… -