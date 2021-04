A Sostare la Ugl terziario conquista un seggio tra le Rsu e attacca: “I dirigenti eletti decidano da che parte stare” (Di venerdì 2 aprile 2021) La Ugl terziario ha conquistato un seggio alle votazioni per la ricostituzione della Rappresentanza sindacale unitaria in Sostare, a conclusione di una battaglia elettorale che proprio nei giorni scorsi era stata definita dal sindacato catanese “non libera e svilita nella sua essenza”. “E’ andato tutto come previsto, con i dirigenti di settore candidati che hanno ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di venerdì 2 aprile 2021) La Uglhato unalle votazioni per la ricostituzione della Rappresentanza sindacale unitaria in, a conclusione di una battaglia elettorale che proprio nei giorni scorsi era stata definita dal sindacato catanese “non libera e svilita nella sua essenza”. “E’ andato tutto come previsto, con idi settore candidati che hanno ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

GiornaleLORA : A Sostare la Ugl terziario conquista un seggio tra le Rsu e attacca: “I dirigenti eletti decidano da che parte star… - SiciliaReporter : Fusione Amt – Sostare: Nuovo incontro in Commissione consiliare - UglCatania : Rinnovo Rsu Sostare. La denuncia di Ugl 'Dirigenti in campo elezioni condizionate' Grazie per la citazione a… - UglCatania : Sostare e rinnovo della Rsu, Ugl denuncia “Quadri dirigenti in campo” - UglCatania : Sostare. Verso il rinnovo della Rsu, la denuncia della Ugl: “Quadri dirigenti in campo, svilita la liberta di rappr… -