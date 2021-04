Ultime Notizie Roma del 01-04-2021 ore 18 | 10

(Di giovedì 1 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno allarme dell’organizzazione Mondiale della sanità il ritmo delle vaccinazioni anti covid Europa è di una lentezza inaccettabile i vaccini rappresentano il nostro modo migliore per uscire da questa pandemia spiega il direttore per l’Europa ma il lancio è lentissimo sta prolungando la pandemia secondo l’istituto dell’ONU l’attuale impennata dei casi di coronavirus in Europa è la più preoccupante da diversi mesi e Nel 2020 nonostante il blocco dell’attività causa covi della riduzione della quantità di rifiuti prodotta 5 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2019 il costo totale della tassa rifiuti Tari raggiunge il livello record di 9,73 miliardi con un incremento del 80% negli ultimi 10 anni e la fotografia scattata dall’osservatorio tasse locali di Confcommercio un paradosso sostiene ...

"Glazie, prego" , 'facciamo plesto' . Dice così Lee, la bambina dai tratti orientali che appare in un disegno sul sussidiario dei linguaggi 'Leggermente plus', dedicato ai bambini delleclassi delle scuole elementari, di Giunti Del Borgo. Si aggiunge anche la frase: "Non si offende mai quando la prendiamo in giro". E scoppia su Twitter la polemica sugli stereotipi nell'uso del ...PETRIANO - Si spacciano per finti tecnici della Sisal, ma la truffa è dietro l'angolo. E pure salata: è costata alla tabaccaia ben 28.700 euro . Il fatto è accaduto mercoledì quando alla ricevitoria ...A Cento vigilantes nei parchi e posti di blocco sulle strade. In tutto il territorio Ferrarese intensificati i pattugliamenti ...Sono 23.649 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (contro i 22.673 di ieri, dato rivisto da 23.904), secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 501 le vittime in ...