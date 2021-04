Ultime Notizie Roma del 01-04-2021 ore 16:10 (Di giovedì 1 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza di un’apertura allarme da GO SMS il ritmo delle vaccinazioni in Europa è di una lentezza inaccettabile i vaccini rappresentano il nostro modo migliore per uscire da questa pandemia spiega il direttore per l’Europa ma lancio è limpidissimo sta prolungando la pandemia secondo l’istituto dell’ONU l’attuale impennata dei casi di coronavirus in Europa è la più preoccupante da diversi mesi e Nel 2020 nonostante il blocco dell’attività causa covid della riduzione della quantità di rifiuti prodotta 5 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2019 il costo totale della tassa rifiuti Tari raggiunge un livello record di 9,73 miliardi con un incremento del 80% negli ultimi dieci anni e la fotografia scattata dall’osservatorio tasse locali di Confcommercio un paradosso sostiene che ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza di un’apertura allarme da GO SMS il ritmo delle vaccinazioni in Europa è di una lentezza inaccettabile i vaccini rappresentano il nostro modo migliore per uscire da questa pandemia spiega il direttore per l’Europa ma lancio è limpidissimo sta prolungando la pandemia secondo l’istituto dell’ONU l’attuale impennata dei casi di coronavirus in Europa è la più preoccupante da diversi mesi e Nel 2020 nonostante il blocco dell’attività causa covid della riduzione della quantità di rifiuti prodotta 5 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2019 il costo totale della tassa rifiuti Tari raggiunge un livello record di 9,73 miliardi con un incremento del 80% negli ultimi dieci anni e la fotografia scattata dall’osservatorio tasse locali di Confcommercio un paradosso sostiene che ...

