Traffico Roma del 01-04-2021 ore 11 | 30

(Di giovedì 1 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneincolonnato per lavori sulla via Aurelia da via di Casal Lumbroso al Raccordo Anulare verso Piazza Irnerio stessa situazione sulla Cristoforo Colombo tra via di Malafede via Di Mezzocammino direzione Eur ti rallenta per incidente in via Galla Placidia in prossimità di via Tiburtina e alla Appio Latino in piazza agricola altezza di via Acaia rallentamenti poi sulla via Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso Corso di Francia e per un incidente si rallenta in via di Torrevecchia all’altezza di via Val Favara i dettagli sul sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità