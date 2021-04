Titoli Stato: spread apre in lieve calo a 95 punti base (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in lieve calo a 95 punti base dopo la chiusura di ieri a 96 punti. Il tasso del Btp decennale si attesta allo 0,66%. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Lotra Btp e Bund tedeschiina 95dopo la chiusura di ieri a 96. Il tasso del Btp decennale si attesta allo 0,66%.

Advertising

CarloCalenda : Il 31,5% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale (Istat). Ogni 15 minuti una donna è oggetto di violenza f… - lauranaka : Borsa Tokyo in rialzo, Hong Kong oltre +1% nonostante raffica sospensioni titoli. A ben 50 società è stato intimato… - mike9938 : RT @giuslit: Ma... ma... ma... i massicci acquisti di titoli di Stato da parte di Bankitalia hanno consentito di compensare il calo degli a… - GiuGrilli : RT @giuslit: Ma... ma... ma... i massicci acquisti di titoli di Stato da parte di Bankitalia hanno consentito di compensare il calo degli a… - recifar : @M_Dellorto @micheleboldrin @OGiannino @carloalberto @lucianocapone Ma tu guardi i numeri e non i titoli? Non hai… -