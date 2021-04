The Elder Scrolls Online per PS5 e Xbox Series X/S ha una data di uscita (Di giovedì 1 aprile 2021) The Elder Scrolls Online è nel bel mezzo di un evento di un anno chiamato The Gates of Oblivion. Questo evento include diverse espansioni come Flames of Ambition e Blackwood. Con tutti questi nuovi contenuti in arrivo nel gioco, è il momento perfetto per Bethesda per lanciare finalmente le versioni PS5 e Xbox Series X. Fortunatamente, l'aggiornamento per next-gen arriverà molto presto. Entrambe le console riceveranno la versione aggiornata l'8 giugno insieme a Blackwood. È importante notare che questo è un aggiornamento gratuito per chiunque possieda già il gioco. Ciò consente a Bethesda di apportare alcuni massicci miglioramenti visivi e prestazionali per la versione console. Questo aggiornamento vi consentirà di aumentare la frequenza dei fotogrammi fino a 60FPS. Inoltre, avrete texture migliori, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021) Theè nel bel mezzo di un evento di un anno chiamato The Gates of Oblivion. Questo evento include diverse espansioni come Flames of Ambition e Blackwood. Con tutti questi nuovi contenuti in arrivo nel gioco, è il momento perfetto per Bethesda per lanciare finalmente le versioni PS5 eX. Fortunatamente, l'aggiornamento per next-gen arriverà molto presto. Entrambe le console riceveranno la versione aggiornata l'8 giugno insieme a Blackwood. È importante notare che questo è un aggiornamento gratuito per chiunque possieda già il gioco. Ciò consente a Bethesda di apportare alcuni massicci miglioramenti visivi e prestazionali per la versione console. Questo aggiornamento vi consentirà di aumentare la frequenza dei fotogrammi fino a 60FPS. Inoltre, avrete texture migliori, ...

