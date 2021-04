Tempo incerto a Pasqua, piogge e temperature in calo (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Non sarà una Pasqua soleggiata per l'Italia: al termine di una settimana dominata dall'anticiclone, nel weekend l'arrivo di correnti più fredde dal Nord Europa porterà temperature più basse e precipitazioni. Un quadro che si manterrà fino al lunedì di Pasquetta che sarà dominato dall'instabilità. Fronte freddo nel weekend Dalle previsioni del Centro Meteo Italiano emerge che il weekend di Pasqua sarà movimentato dall'arrivo di un fronte freddo che dovrebbe attraversare l'Italia da nord-ovest verso sud-est. Questo porterà tra Sabato e Domenica un calo delle temperature ma anche piogge e Temporali sparsi. Sabato fenomeni prima al Nord-Est e poi entro la sera anche sulle regioni del Centro e del Sud, peggioramento meteo veloce ma con Temporali ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Non sarà unasoleggiata per l'Italia: al termine di una settimana dominata dall'anticiclone, nel weekend l'arrivo di correnti più fredde dal Nord Europa porteràpiù basse e precipitazioni. Un quadro che si manterrà fino al lunedì di Pasquetta che sarà dominato dall'instabilità. Fronte freddo nel weekend Dalle previsioni del Centro Meteo Italiano emerge che il weekend disarà movimentato dall'arrivo di un fronte freddo che dovrebbe attraversare l'Italia da nord-ovest verso sud-est. Questo porterà tra Sabato e Domenica undellema ancherali sparsi. Sabato fenomeni prima al Nord-Est e poi entro la sera anche sulle regioni del Centro e del Sud, peggioramento meteo veloce ma conrali ...

