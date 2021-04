Sul libro di scuola la bimba cinese dice "glazie, plego": polemica per lo stereotipo (Di giovedì 1 aprile 2021) “dice ‘glazie, prego’ e anche ‘facciamo plesto’, e non si offende mai quando la prendiamo in giro”. La scritta compare su un libro desinato ai bambini della scuola elementare, accompagnata dal disegno di una bambina dai tratti orientali, soggetto della frase. Il sussidiario ha acceso una polemica su Twitter: “Veicola uno stereotipo”.A segnalarlo sui social è stata Lala Hu, professoressa dell’Università Cattolica di Milano. L’estratto proviene dal libro “Leggermente plus”, sussidiario dei linguaggi, dedicato ai bambini delle ultime classi delle scuole elementari. “Non è la prima volta che i testi di didattica per bambini rappresentano una mentalità retrograda, talvolta sessista e razzista” scrive la professoressa su Twitter, “Una causa può essere l’assenza di diversity ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) “, prego’ e anche ‘facciamo plesto’, e non si offende mai quando la prendiamo in giro”. La scritta compare su undesinato ai bambini dellaelementare, accompagnata dal disegno di una bambina dai tratti orientali, soggetto della frase. Il sussidiario ha acceso unasu Twitter: “Veicola uno”.A segnalarlo sui social è stata Lala Hu, professoressa dell’Università Cattolica di Milano. L’estratto proviene dal“Leggermente plus”, sussidiario dei linguaggi, dedicato ai bambini delle ultime classi delle scuole elementari. “Non è la prima volta che i testi di didattica per bambini rappresentano una mentalità retrograda, talvolta sessista e razzista” scrive la professoressa su Twitter, “Una causa può essere l’assenza di diversity ...

Advertising

fattoquotidiano : Centosette miliardi di euro. È la scandalosa cifra accertata dell’evasione fiscale in Italia. Ma quanti sono esatta… - petergomezblog : “Parassiti”, il libro inchiesta sul fisco e sull’evasione in Italia: “Domande e risposte su uno dei più grandi scan… - AlecJRoss : Se vai all'edicola oggi c'è una lunga intervista con me sul ?@La_Lettura? del ?@Corriere? che attraversa tanti argo… - Einaudieditore : RT @NaomiIshiguro: Un grande ciao ai miei amici italiani! ???? Oggi alle sei (CEST) @CircoloLettori trasmetterà un incontro sul mio libro co… - 09Espanol : RT @09Espanol: QUESTA SERA ALLE 21:15 SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO DOMINA NOSTRA: -