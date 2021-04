Spionaggio: gip convalida arresto, Biot resta in carcere (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – resta in carcere Walter Biot, l’ufficiale della Marina arrestato martedì sera in flagranza per Spionaggio dai Carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di Roma. Il gip, accogliendo la richiesta del pm Gianfederica Dito, ha convalidato l’arresto per il capitano di fregata accusato di aver passato documenti militari classificati a funzionari delle forze armate russe. Il suo difensore, l’avvocato Roberto De Vita, al termine dell’interrogatorio di garanzia, nel quale Biot si è avvalso della facoltà di non rispondere, aveva chiesto i domiciliari. Decisione non accolta però dal gip Antonella Minunni.L’ufficiale della Marina è accusato dalla Procura di Roma di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) –inWalter, l’ufficiale della Marina arto martedì sera in flagranza perdai Carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di Roma. Il gip, accogliendo la richiesta del pm Gianfederica Dito, hato l’per il capitano di fregata accusato di aver passato documenti militari classificati a funzionari delle forze armate russe. Il suo difensore, l’avvocato Roberto De Vita, al termine dell’interrogatorio di garanzia, nel qualesi è avvalso della facoltà di non rispondere, aveva chiesto i domiciliari. Decisione non accolta però dal gip Antonella Minunni.L’ufficiale della Marina è accusato dalla Procura di Roma di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Biot, l'ufficiale della Marina militare arrestato per spionaggio, non risponde al gip, il difensore chiede i domiciliari #ANSA - TgLa7 : ??#Spionaggio Italia-Russia: gip convalida arresto, #Biot resta in carcere - AAndreafusco1 : RT @Agenzia_Ansa: Resta in carcere Walter Biot, il militare arrestato per spionaggio. Lo ha deciso il gip di Roma, Antonella Minunni, che h… - TelevideoRai101 : Spionaggio, Gip convalida arresto Biot - DomaniGiornale : Dal colloquio di #Biot con il gip è emersa una sola frase: «Sono frastornato e disorientato, ma pronto a chiarire l… -