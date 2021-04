Rissa Ibra - Lukaku, le multe devolute in beneficenza (Di giovedì 1 aprile 2021) Una decisione congiunta, che ovviamente non cancellerà quei tristi minuti sul prato di San Siro, ma quanto meno fa onore alle parti coinvolte: l'importo delle multe elevate a Ibrahimovic e Lukaku in ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 aprile 2021) Una decisione congiunta, che ovviamente non cancellerà quei tristi minuti sul prato di San Siro, ma quanto meno fa onore alle parti coinvolte: l'importo delleelevate ahimovic ein ...

Rissa Ibra-Lukaku, le multe devolute in beneficenza La Gazzetta dello Sport Milan e Inter, in beneficenza le sanzioni per la rissa Ibra-Lukaku MILANO - "AC Milan e FC Internazionale Milano, nella consapevolezza di rappresentare da sempre i valori più autentici dello sport, hanno già stigmatizzato l'episodio che ha coinvolto i propri ...

