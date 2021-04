Raggi X da Urano (Di giovedì 1 aprile 2021) Urano è ancora un mistero. Il pianeta, osservato per la prima volta dall'osservatorio Chandra X-ray della NASA, mostra intriganti emissioni a Raggi X. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 1 aprile 2021)è ancora un mistero. Il pianeta, osservato per la prima volta dall'osservatorio Chandra X-ray della NASA, mostra intriganti emissioni aX.

Advertising

_AliveUniverse : #Urano è ancora un mistero. Il pianeta, osservato per la prima volta dall'osservatorio Chandra X-ray della NASA, mo… - Cron_Silenzio : CronacheCHANDRA 31 marzo 2021 Gli astronomi hanno rilevato per la prima volta raggi X da Urano! Il settimo pianeta… - kalidu1926 : Urano visto ai raggi x . Foto NASA - MilGraz69 : ??? Gli astronomi hanno rilevato per la prima volta i raggi X di Urano! Il settimo pianeta dal Sole si trova a circ… - ParereLegale : @FlaviaDegreg @CarloCalenda @Paolo__Ferrara la Raggi ha ancora sostenitori. Li portano sulla terra direttamente coi… -