Pd: Letta, ‘oggi sento più aspettative e sostegno che quando divenni premier’ (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “No, non me l’aspettavo. quando mi hanno telefonato ho detto la soluzione è una donna” per guidare il Pd “e ho proposto un nome”. Lo dice Enrico Letta a Porta a Porta quando gli viene chiesto se si aspettava di essere chiamato per guidare il Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “No, non me l’aspettavo.mi hanno telefonato ho detto la soluzione è una donna” per guidare il Pd “e ho proposto un nome”. Lo dice Enricoa Porta a Portagli viene chiesto se si aspettava di essere chiamato per guidare il Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

matteosalvinimi : Letta? Uno che passa il tempo a incontrare le sardine, a lottizzare e a chiedere lo Ius Soli ha già i suoi problemi… - VauroSenesi : #Conte #Letta, prosegue il confronto... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #27MARZO ??… - angi_audrey : La classifica l'hanno letta ieri sera o stamattina quindi bella infusione di fiducia al nostro Tommy per oggi dopo… - 1976_nicola : @enzomarangio Ciao vincenzo oggi non vi ho potuto ascoltare la lettera l avete letta. Cosa ne pensate di tutto questo? - gigipoletti : Dai che se si va a votare Altro che #laPeggiore_DESTRA_diSempre . Si vince ancora a mani basse. Basta osservare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta ‘oggi Premio Strega: per la prima volta la cinquina sarà proclamata a Benevento / Adnkronos (4) Affaritaliani.it