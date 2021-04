Nuoto | Nicolò Martinenghi | “Posso ancora limare qualcosa a questo tempo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 aprile 2021)ha vinto i 100 rana maschili agli Assoluti didi Riccione: l’azzurro ha trionfato con il crono di 58?37, ampiamente al di sotto del record italiano., che però aveva già conquistato il pass olimpico sulla distanza, ha parlato ai microfoni di RaiSport. Queste a fine gara le sensazioni dell’azzurro dopo il granfatto segnare: “Super soddisfazione, il passaggio era quello che volevo, non ho preso una buona partenza ed una buona subacquea, ma sono molto contento anche per lo staff che ci segue“. L’appetito vien mangiando epunta ad abbassareil suo crono in vista dei Giochi: “Abbiamo lavorato molto bene,in meno si può. Nonostante la ...