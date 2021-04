MotoGP in tv, GP Doha 2021: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Motomondiale resta in Qatar per un double header sulla pista di Losail. Il rinvio dei GP di Argentina e Stati Uniti ha infatti spinto la Dorna a raddoppiare l’appuntamento qatariota, in maniera tale da avere due gare in apertura. Pertanto MotoGP, Moto2 e Moto3 si confronteranno nuovamente nella domenica di Pasqua, affrontando l’inedito Gran Premio di Doha, di cui andiamo a sviscerare il programma completo e la relativa copertura televisiva. TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche e la gara di tutte le classi.TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201).streaming – L’evento potrà essere ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Motomondiale resta in Qatar per un double header sulla pista di Losail. Il rinvio dei GP di Argentina e Stati Uniti ha infatti spinto la Dorna a raddoppiare l’appuntamento qatariota, in maniera tale da avere due gare in apertura. Pertanto, Moto2 e Moto3 si confronteranno nuovamente nella domenica di Pasqua, affrontando l’inedito Gran Premio di, di cui andiamo a sviscerare ilcompleto e la relativa copertura televisiva. TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche e la gara di tutte le classi.TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport(208) e Sky Sport Uno (201).– L’evento potrà essere ...

