Milan, nessun problema Covid per Donnarumma: ci sarà contro la Samp (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo essere stato a contatto con Bonucci, risultato positivo al Covid, Donnarumma ha superato i controlli di rito e ci sarà in Milan-Sampdoria Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo essere stato a contatto con Bonucci, risultato positivo alha superato illi di rito e ciindoria

