Milan e Inter hanno deciso: in beneficenza le multe di Ibra e Lukaku. Il comunicato (Di giovedì 1 aprile 2021) Milan e Inter hanno deciso, di comune accordo, di devolvere in beneficenza la somma delle sanzioni che verranno comminate a seguito del richiesto patteggiamento ex art. 126 CGS FIGC. L’episodio è quello fra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, in occasione del derby di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio 2021: entrambi i club hanno ritenuto il fatto non consono ai principi condivisi del fair play sportivo. Ecco il comunicato: “AC Milan e FC Internazionale Milano, nella consapevolezza di rappresentare da sempre i valori più autentici dello sport, hanno già stigmatizzato l’episodio che ha coinvolto i propri calciatori Zlatan Ibrahimovi? e Romelu ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021), di comune accordo, di devolvere inla somma delle sanzioni che verranno comminate a seguito del richiesto patteggiamento ex art. 126 CGS FIGC. L’episodio è quello fra Zlatanhimovic e Romelu, in occasione del derby di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio 2021: entrambi i clubritenuto il fatto non consono ai principi condivisi del fair play sportivo. Ecco il: “ACe FCnazionaleo, nella consapevolezza di rappresentare da sempre i valori più autentici dello sport,già stigmatizzato l’episodio che ha coinvolto i propri calciatori Zlatanhimovi? e Romelu ...

