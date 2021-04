Lituania - Italia 0 - 2, Mancini: "Vorrei eguagliare Lippi a dicembre 2022" (Di giovedì 1 aprile 2021) Vilnius , 31 marzo 2021 - Tre su tre per l 'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. Altro giro, altro 2 - 0 per gli Azzurri, che pur non brillando stendono la Lituania . Per Roberto Mancin i, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Vilnius , 31 marzo 2021 - Tre su tre per l 'nelle qualificazioni ai Mondiali. Altro giro, altro 2 - 0 per gli Azzurri, che pur non brillando stendono la. Per Roberto Mancin i, ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali… - UEFAcom_it : ? FISCHIO FINALE ? ???? L'#Italia vince in Lituania grazie ai gol nella ripresa di #Sensi e #Immobile… - GassmanGassmann : Lituania-Italia.... è la sesta volta che dicono che il campo è d’erba sintetica di vecchia generazione... ma siamo sicuri? ?? - napolista : CorSport: #Nazionale italiana, tre membri dello staff positivi. Calciatori in isolamento? Uno è già in Italia, gli… - CorradoReitano : LITUANIA ITALIA 0 2 31 03 2021 Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 -