L' Eurovision apre al pubblico | sarà il primo evento ufficiale con migliaia di persone

(Di giovedì 1 aprile 2021) Come riporta la Bbc , dal Governo Olandese arriva il via libera all'di consentire a 3.500 fan di assistere in presenza alla manifestazione canora che si svolgerà a Rotterdam dal 18 al 22 ...

Advertising

NekoAunty : La Lituania che apre l'Eurovision ?????????? #ESC2021 - davidgerously : NON SAN MARINO CHE APRE OH DAI DAVVERO? -

Ultime Notizie dalla rete : Eurovision apre

TGCOM

L'Ebu (Unione europea di radiodiffusione), organizzatrice della manifestazione, 'accoglie con favore la decisione del governo olandese' e Martin Osterdahl, supervisore esecutivo dell'Song ...Fu, tra l'altro, anche la prima donna a vincere l'Song Contest nel 1963 con il brano Non ho l'età : questo testimonia quanto la sua voce sia conosciuta e amata anche a livello europeo. ...Come riporta la Bbc, dal Governo Olandese arriva il via libera all'Eurovision di consentire a 3.500 fan di assistere in presenza alla manifestazione canora che si svolgerà a Rotterdam dal 18 al 22 ...Anche da noi si è aperto un dibattito – non particolarmente acceso ... i manifestanti vicini all’opposizione – non sono ammessi dal regolamento dell’Eurovision, che vieta le liriche politicizzate.