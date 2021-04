I trent’anni di Duvan Zapata | “Coppa Italia o Champions? Non scelgo | voglio tutto”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 aprile 2021) È stato l’acquisto più caro della storia dell’Atalanta, che per strapparlo alla Sampdoria nell’estate del 2018 ha dovuto sborsare (tra prestito e riscatto) la bellezza di 26 milioni di euro. Eppure sembrano spicci, se si pensa a quello che ha fatto in queste due stagioni e mezza Duvàncon la maglia dell’Atalanta, qualcosa come 61 gol e 29 assist in 119 partite. Oggi, giovedì 1 aprile, il centravanti colombiano spegne trenta candeline. Un compleanno speciale che può passare a Bergamo grazie alle qualificazioni di Mondiali del 2022 rinviate nel Sudamerica, che hanno permesso al gigante di Calì di restare a Zingonia a preparare – fisicamente e mentalmente – il rush finale di una stagione che vede i nerazzurri ancora in corsa su due fronti: l’accesso allaLeague per il terzo anno di fila e la conquista della...