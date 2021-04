Grimaldi Lines: al via la promozione Desiderio d’estate, sconti fino al 20% (Di giovedì 1 aprile 2021) Al via oggi la promozione speciale Desiderio d’estate che prevede, per chi prenota dall’ 1 al 30 aprile, il 20% di sconto (diritti fissi esclusi) sul viaggio in nave e la cancellazione gratuita entro il 31 maggio 2021. Con la bella stagione ormai alle porte, Grimaldi Lines lancia una nuova e vantaggiosa offerta. Chi sta pensando alle vacanze estive, da pregustare come un premio desiderato e meritato, può prenotare la traversata marittima serenamente con anticipo, a prezzi molto interessanti e con la possibilità di cancellare o modificare il viaggio senza spese aggiuntive. E’ infatti in vigore da oggi la nuova promozione Desiderio d’estate, che prevede uno sconto del 20% (diritti fissi esclusi) per le più belle destinazioni italiane di mare: la Sicilia, ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 1 aprile 2021) Al via oggi laspecialeche prevede, per chi prenota dall’ 1 al 30 aprile, il 20% di sconto (diritti fissi esclusi) sul viaggio in nave e la cancellazione gratuita entro il 31 maggio 2021. Con la bella stagione ormai alle porte,lancia una nuova e vantaggiosa offerta. Chi sta pensando alle vacanze estive, da pregustare come un premio desiderato e meritato, può prenotare la traversata marittima serenamente con anticipo, a prezzi molto interessanti e con la possibilità di cancellare o modificare il viaggio senza spese aggiuntive. E’ infatti in vigore da oggi la nuova, che prevede uno sconto del 20% (diritti fissi esclusi) per le più belle destinazioni italiane di mare: la Sicilia, ...

Advertising

mobilita_org : La Grimaldi Lines potenzia, a partire dal 19 Aprile 2021, i nuovi collegamenti da Genova, Livorno per Catania e Mal… - fabion54 : La Grimaldi Lines potenzia, a partire dal 19 Aprile 2021, i nuovi collegamenti da Genova, Livorno per Catania e Mal… - albertocol9 : RT @IlMontanari: E' guerra in mare aperto tra Grimaldi lines e Moby-Tirrenia per la convenzione da 72 milioni, per le navi da mettere all'a… - FabioSavelli : RT @IlMontanari: E' guerra in mare aperto tra Grimaldi lines e Moby-Tirrenia per la convenzione da 72 milioni, per le navi da mettere all'a… - IlMontanari : E' guerra in mare aperto tra Grimaldi lines e Moby-Tirrenia per la convenzione da 72 milioni, per le navi da metter… -