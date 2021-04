Giulia Salemi lancia una linea di costumi: le accuse di plagio di una collega (Di giovedì 1 aprile 2021) A coronare il suo momento di grazia, dove la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, conosciuto al Grande Fratello Vip 5, prosegue a gonfie vele, Giulia Salemi ha voluto giustamente realizzarsi anche dal punto di vista professionale, lanciando dei nuovi progetti. Uno di essi – un nuovo brand di costumi che portano appunto la sua firma – in queste ore ha scatenato una vera e propria bufera sui social. Uno dei bikini della modella italo-persiana, infatti, è identico a uno del brand Maison Roel, lanciato da poco dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini. Entrambi i modelli, a loro volta, sono identici a un costume disegnato originariamente dal brand di Angela e Chiara Nasti, Plume Eterée. In questo copia-copia generale, è stata Chiara Nasti a scagliarsi contro le “colleghe”: in particolar ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 aprile 2021) A coronare il suo momento di grazia, dove la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, conosciuto al Grande Fratello Vip 5, prosegue a gonfie vele,ha voluto giustamente realizzarsi anche dal punto di vista professionale,ndo dei nuovi progetti. Uno di essi – un nuovo brand diche portano appunto la sua firma – in queste ore ha scatenato una vera e propria bufera sui social. Uno dei bikini della modella italo-persiana, infatti, è identico a uno del brand Maison Roel,to da poco dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini. Entrambi i modelli, a loro volta, sono identici a un costume disegnato originariamente dal brand di Angela e Chiara Nasti, Plume Eterée. In questo copia-copia generale, è stata Chiara Nasti a scagliarsi contro le “colleghe”: in particolar ...

