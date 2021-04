Advertising

vocedelpatriota : FdI, Meloni: sequela di insulti da un docente. Possibile che nella scuola e nell’Università italiana ci siano tutti… - TV7Benevento : Fdi: Meloni, 'sequela insulti da docente, odiatori anche in scuole e università'... - Agenparl : FDI, #Meloni: SEQUELA DI INSULTI DA UN DOCENTE. POSSIBILE CHE NELLA SCUOLA E NELL'UNIVERSITÀ ITALIANA CI SIANO TUTT… - missypippi : RT @tempoweb: Recovery plan da rifare, le proposte di Fratelli d'Italia: più soldi per #Roma e digitale @FratellidItalia #giorgiameloni #… - Marcellinosuper : RT @RFeragalli: Comune di Città S. Angelo (Pescara). La maggioranza di CDX, guidata da FdI, rifiuta la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki… -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Meloni

la Repubblica

In calendario in Aula in questo giovedì vi era un emendamento , proposto dal presidente di Fratelli d'Italia Giorgia, con il quale si impegnava il governo 'ad adottare ogni iniziativa ...A acriverlo Giorgiasu Twitter.per criticarmi, che usare insulti e stereotipi dozzinali? Certo non siamo messi bene". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.La presidenza del Copasir, il Comitato che vigila sugli 007, spetta all'opposizione. Dunque non più alla Lega di Salvini, bensì alla Meloni.