Facebook, arrivano i controlli per moderare i commenti (Di giovedì 1 aprile 2021) Nella giornata di ieri Facebook ha annunciato un nuovo menu che consente a profili personali, pubblici e pagine ufficiali di impedire agli utenti di inserire commenti. secondo il social network, infatti, fornire agli amministratori strumenti per controllare la tipologia di pubblico in grado di commentare un post dovrebbe consentire un maggior controllo sulla conversazione, riducendo così le interazioni potenzialmente indesiderate. La stessa novità è disponibile per la gestione dei brand, in modo da garantire un dialogo rispettoso con le politiche solo con le persone o le pagine taggate. “I social media consentono alle persone di discutere, condividere e criticare liberamente e su larga scala, senza i confini o la mediazione precedentemente imposti dai media tradizionali”, h spiegato il vice presidente degli affari globali di Facebook, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Nella giornata di ieriha annunciato un nuovo menu che consente a profili personali, pubblici e pagine ufficiali di impedire agli utenti di inserire. secondo il social network, infatti, fornire agli amministratori strumenti per controllare la tipologia di pubblico in grado di commentare un post dovrebbe consentire un maggior controllo sulla conversazione, riducendo così le interazioni potenzialmente indesiderate. La stessa novità è disponibile per la gestione dei brand, in modo da garantire un dialogo rispettoso con le politiche solo con le persone o le pagine taggate. “I social media consentono alle persone di discutere, condividere e criticare liberamente e su larga scala, senza i confini o la mediazione precedentemente imposti dai media tradizionali”, h spiegato il vice presidente degli affari globali di, ...

