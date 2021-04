Denise Pipitone, Chi l’ha visto?: la ragazza russa farà il test del Dna. La mamma: «Restiamo coi piedi per terra» (Di giovedì 1 aprile 2021) La trasmissione Chi l’ha visto? ha parlato di Denise Pipitone e del mistero della ragazza che in Russia sta cercando la sua mamma, come annunciato nel promo di ieri. La giovane si chiama Olesya Rostova ed è andata in tv facendo un appello: «Sto cercando mia mamma», ha detto la ragazza, di circa vent’anni, quindi la stessa età che avrebbe Denise ora se fosse ancora viva, e di cui colpisce la somiglianza con la bambina scomparsa nel 2004, Piera Maggio. «Il nostro spot di ieri è stato ripreso da tutti i siti e giornali – le parole di Federica Sciarelli in apertura di puntata – Troppo bello per essere vero, l’ho detto e lo ripeto. Massima cautela. Perché questa attenzione? Credo ci sia la voglia di avere una buona notizia, la gente si ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 1 aprile 2021) La trasmissione Chi? ha parlato die del mistero dellache in Russia sta cercando la sua, come annunciato nel promo di ieri. La giovane si chiama Olesya Rostova ed è andata in tv facendo un appello: «Sto cercando mia», ha detto la, di circa vent’anni, quindi la stessa età che avrebbeora se fosse ancora viva, e di cui colpisce la somiglianza con la bambina scomparsa nel 2004, Piera Maggio. «Il nostro spot di ieri è stato ripreso da tutti i siti e giornali – le parole di Federica Sciarelli in apertura di puntata – Troppo bello per essere vero, l’ho detto e lo ripeto. Massima cautela. Perché questa attenzione? Credo ci sia la voglia di avere una buona notizia, la gente si ...

