Cuadrado e i sogni scudetti | “Brutto stop col Benevento | ora bisogna vincerle tutte”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 1 aprile 2021) La sconfitta contro ilè stata tanto sorprendente quanto devastante per la Juventus. Con questo risultato, i bianconeri hanno perso contatto con il Milan al secondo posto e hanno mantenuto dieci punti di distacco dall'Inter, che aveva saltato la gara contro il Sassuolo a causa dei casi Covid. Per rientrare nella lotta al vertice, i campioni d'Italia in carica dovrebbero sperare in un passo falso dei nerazzurri e in una loro contemporanea vittoria nel recupero contro il Napoli.caption id="attachment 1054343" align="alignnone" width="3634", getty/captionRISCATTODi questo e molto altro ha parlato Juanai microfoni di Sky Sport: "Ho approfittato della sosta per lavorare intensamente dal punto di vista fisico. Era qualcosa che non accadeva da tanto tempo. Abbiamo messo benzina nelle gambe per finire al meglio la ...