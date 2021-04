Covid | in Puglia boom di contagi | mai così tanti da inizio pandemia

Leggi su dire

(Di giovedì 1 aprile 2021) BARI – Sale di tre punti percentuali rispetto a ieri il tasso di positività in Puglia dove il 17,8 per cento dei 13.293 tamponi processati ha dato esito positivo. Si tratta di 2.369 nuovi positivi la gran parte dei quali accertati in provincia di Bari in cui si contano 860 malati in più. Seguono per numeri di nuovi contagiati, le province di Foggia con 562 casi, Taranto con 374, Lecce con 291, Brindisi con 150 e Bat con 131. Cinque casi riguardano residenti fuori regione e altri quattro di cui non era nota la residenza sono stati riclassificati e attribuiti e vanno tolti dal totale. Gli attualmente positivi sono 48.032 di cui 2.115 ricoverati. Le vittime covid sono state 36 di cui 19 in provincia di Bari, 6 in quella di Brindisi, 5 nel tarantino, 4 nel foggiano e una in ognuna delle aree di Lecce e Bat. I guariti sono complessivamente 142.501. EMILIANO: “CON OGGI RECORD ASSOLUTO DI CONTAGI“