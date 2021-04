Asti, la polizia ferma tre stranieri in città forse per commettere reati (Di giovedì 1 aprile 2021) Un espulso e due fogli di via obbligatori dal comune. E' questo il risultato di un controllo eseguito nella mattinata di ieri, 31 marzo, dalla polizia. Un equipaggio delle Volanti ha fermato una fFiat ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 1 aprile 2021) Un espulso e due fogli di via obbligatori dal comune. E' questo il risultato di un controllo eseguito nella mattinata di ieri, 31 marzo, dalla. Un equipaggio delle Volanti hato una fFiat ...

Advertising

GazzettadAsti : La polizia celebra i 40 anni della legge di riforma - Centotorri : #100torri CRONACA - Asti, tre stranieri 'in trasferta' con arnesi da scasso fermati dalla Polizia… - Destradipopolo : “HO CHIAMATO LA POLIZIA, AD ASTI CI SONO RAGAZZI CHE SI SONO SUICIDATI PER CASI DEL GENERE” - GazzettadAsti : Asti, la polizia interviene per un’estorsione -