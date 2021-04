33 Cose intelligenti con vecchi vestiti che puoi fare invece di buttarli (Di giovedì 1 aprile 2021) Poiché i vestiti vecchi sono qualcosa che ognuno ha nella propria casa, ecco che vi proponiamo un bel po’ di soluzioni intelligenti per poterli riciclare. Alcune persone risolvono il problema buttando via tutto, ma perché sprecare del tessuto quando puoi fare tante Cose intelligenti con abiti vecchi? Da una vecchia camicia ad un colletto chic fonte Trasformare i vecchi jeans in contenitori fonte Un vecchio maglione diventa un vestitino per i nostri amici pelosetti fonte Rinnovare vecchi capi con l’aggiunta di merletti fonte Non solo maglioni, ma anche dei vecchi jeans con l’aggiunta di merletti diventano trendy! fonte Borsa o ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 1 aprile 2021) Poiché isono qualcosa che ognuno ha nella propria casa, ecco che vi proponiamo un bel po’ di soluzioniper poterli riciclare. Alcune persone risolvono il problema buttando via tutto, ma perché sprecare del tessuto quandotantecon abiti? Da unaa camicia ad un colletto chic fonte Trasformare ijeans in contenitori fonte Uno maglione diventa unno per i nostri amici pelosetti fonte Rinnovarecapi con l’aggiunta di merletti fonte Non solo maglioni, ma anche deijeans con l’aggiunta di merletti diventano trendy! fonte Borsa o ...

Advertising

stega751 : @ColpogobboYtube Poi mi insultano quando dico.. che non abbiamo giocatori intelligenti..in un momento come questo d… - Valerio_Brinato : RT @MarcelloLyotard: Fate un esperimento spegnete la tv per una settimana almeno un po' di più è meglio leggete libri passeggiate chiacchie… - sunflower4mark : @nobleseafoam i video intelligenti di april fools dove fanno finta di essere a chicago e sono 16 minuti di sti due… - davide_dalmonte : RT @MarcelloLyotard: Fate un esperimento spegnete la tv per una settimana almeno un po' di più è meglio leggete libri passeggiate chiacchie… - rewolfnus10 : Noi crediamo di essere corpi intelligenti, che inventano cose geniali, ma ciò non basta se poi uomini e alcune donn… -