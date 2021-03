Young Sheldon rinnovato per altre tre stagioni: lo spin-off di The Big Bang Theory in onda fino al 2024 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Young Sheldon rinnovato non per una, ma per ben tre stagioni. Ciò significa che la serie prequel di The Big Bang Theory andrà in onda almeno fino al 2024. La comedy ha debuttato nel 2017 e attualmente la rete CBS sta trasmettendo la quarta stagione. Il network americano, che per dodici anni ha mandato in onda The Big Bang Theory, ha riposto la piena fiducia nel nuovo progetto del creatore Chuck Lorre, che racconta l’infanzia del personaggio di Sheldon Cooper, interpretato nella serie originale di Jim Parsons. Il triplo rinnovo non è una novità per Young Sheldon: nel 2019, la CBS lo aveva confermato per altre due ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)non per una, ma per ben tre. Ciò significa che la serie prequel di The Bigandrà inalmenoal. La comedy ha debuttato nel 2017 e attualmente la rete CBS sta trasmettendo la quarta stagione. Il network americano, che per dodici anni ha mandato inThe Big, ha riposto la piena fiducia nel nuovo progetto del creatore Chuck Lorre, che racconta l’infanzia del personaggio diCooper, interpretato nella serie originale di Jim Parsons. Il triplo rinnovo non è una novità per: nel 2019, la CBS lo aveva confermato perdue ...

