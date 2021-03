Tim: Assemblea rinnova Cda per 2021-23, 95% partecipanti vota lista board (2) (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - I possessi azionari dei Consiglieri Rossi, Gubitosi, Bonomo, Cadoret, de Puyfontaine e Moretti (già presenti nella precedente compagine consiliare) sono stati dichiarati nell'ambito della relazione in materia di politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (consultabile all'indirizzo) e le operazioni di compravendita dai medesimi effettuate sono oggetto di disclosure alla pagina. Non si dispone di informazioni su eventuali partecipazioni azionarie dei restanti Consiglieri. Quanto al Collegio Sindacale a lista presentata da Vivendi S.A. ha ottenuto oltre il 41% dei voti e si è dunque qualificata come lista di maggioranza; la lista presentata da un gruppo di gestori e Sicav (il cui elenco è consultabile all'indirizzo) ha ottenuto oltre il 38% dei voti; la lista presentata da Cassa Depositi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - I possessi azionari dei Consiglieri Rossi, Gubitosi, Bonomo, Cadoret, de Puyfontaine e Moretti (già presenti nella precedente compagine consiliare) sono stati dichiarati nell'ambito della relazione in materia di politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (consultabile all'indirizzo) e le operazioni di compravendita dai medesimi effettuate sono oggetto di disclosure alla pagina. Non si dispone di informazioni su eventuali partecipazioni azionarie dei restanti Consiglieri. Quanto al Collegio Sindacale apresentata da Vivendi S.A. ha ottenuto oltre il 41% dei voti e si è dunque qualificata comedi maggioranza; lapresentata da un gruppo di gestori e Sicav (il cui elenco è consultabile all'indirizzo) ha ottenuto oltre il 38% dei voti; lapresentata da Cassa Depositi e ...

Advertising

TV7Benevento : Tim: Assemblea rinnova Cda per 2021-23, 95% partecipanti vota lista board (3)... - TV7Benevento : Tim: Assemblea rinnova Cda per 2021-23, 95% partecipanti vota lista board (2)... - AgenziaOpinione : TIM * ASSEMBLEA AZIONISTI: « RINNOVATO IL CDA PER IL TRIENNIO 2021-2023, IL 95% DEI PARTECIPANTI VOTA LA LISTA DEL… - EticaSgr : Assemblea degli azionisti Telecom Italia @TIM_Official @EticaSgr ha supportato la lista degli azionisti di minoran… - ItaliaInforma2 : La pandemia toglie voce ai piccoli azionisti: il caso della prossima assemblea di TIM. ?? -