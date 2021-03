Spazio, il Sottosegretario Tabacci in visita all’Asi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo aver ricevuto la delega per le attività spaziali da parte del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, lo scorso 19 marzo, l’onorevole Bruno Tabacci ha visitato oggi la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana. A ricevere Tabacci sono stati il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, ed il direttore Generale di Asi, Fabrizio Tosone. L’Asi ha riferito che Tabacci ha incontrato, nel rispetto delle norme anti-contagio, una significativa rappresentanza del personale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell’agenzia. “Ringraziamo il Sottosegretario Bruno Tabacci per la sua visita e gli auguriamo un ottimo lavoro nel suo nuovo incarico” ha detto Saccoccia. “Nel corso dell’incontro di oggi -ha detto Saccoccia- abbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo aver ricevuto la delega per le attività spaziali da parte del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, lo scorso 19 marzo, l’onorevole Brunohato oggi la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana. A riceveresono stati il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, ed il direttore Generale di Asi, Fabrizio Tosone. L’Asi ha riferito cheha incontrato, nel rispetto delle norme anti-contagio, una significativa rappresentanza del personale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell’agenzia. “Ringraziamo ilBrunoper la suae gli auguriamo un ottimo lavoro nel suo nuovo incarico” ha detto Saccoccia. “Nel corso dell’incontro di oggi -ha detto Saccoccia- abbiamo ...

