Sicurezza alimentare, lo studio sulla listeria nei cibi europei (Di giovedì 1 aprile 2021) Gli esperti di EFSA, Ecdc e Anses hanno condotto un nuovo studio su alcuni ceppi di listeria monocytogenes, che sono molto diffusi nella catena alimentare dell’Unione Europea con conseguente pericolo per la Sicurezza alimentare. La contaminazione da batteri di listeria non è la più frequente tra le infezioni alimentari in Europa ma, come confermato dal L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 aprile 2021) Gli esperti di EFSA, Ecdc e Anses hanno condotto un nuovosu alcuni ceppi dimonocytogenes, che sono molto diffusi nella catenadell’Unione Europea con conseguente pericolo per la. La contaminazione da batteri dinon è la più frequente tra le infezioni alimentari in Europa ma, come confermato dal L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Piero74169096 : Se diventa obbligo a livello di sicurezza sui luoghi di lavoro, non sono gli unici che perdono il posto di lavoro s… - annalisanicolet : RT @AgriculturaIT: Sicurezza alimentare. Report ICQRF: nel 2020 oltre 70mila controlli e 22 milioni di kg di merce sequestrata, per 21 mln… - AgriculturaIT : Sicurezza alimentare. Report ICQRF: nel 2020 oltre 70mila controlli e 22 milioni di kg di merce sequestrata, per 21… - futuroitaliano : RT @MartinaPompili8: Mentre aspettiamo una nuova lezione di #smm21 #Agenda2030 Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezz… - alcinx : RT @_conaf: CUFAA e CONAF insieme La collaborazione promuoverà la #sostenibilita nella tutela delle risorse ambientali, sicurezza territo… -