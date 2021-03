Robben, solo 44 minuti in tutta la stagione, ma il direttore tecnico del Groningen apre al rinnovo: “Lui un esempio” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per Arjen Robben non è una grande stagione finora. L’olandese è tornato a giocare al Groningen dove aveva iniziato la carriera, ma finora ha raccolto soltanto 44 minuti in due partite giocate. Poi un infortunio all’inguine che lo ha tenuto fuori dai giochi per tutta la stagione. Ma nonostante le condizioni, il club è più che contento di lui, come ha spiegato il direttore tecnico del club Mark-Jan Fladderus alla Tv del club, ecco le parole raccolte da Il Posticipo: “L’accordo scade a fine stagione, ma se Arjen dovesse venire e dire che vuole continuare per un altro anno noi gli risponderemmo immediatamente ‘sì, per favore’. Anche se ha giocato poco in campionato, siamo contentissimi di lui. Viene tutti i giorni, lavora duramente, è un ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per Arjennon è una grandefinora. L’olandese è tornato a giocare aldove aveva iniziato la carriera, ma finora ha raccolto soltanto 44in due partite giocate. Poi un infortunio all’inguine che lo ha tenuto fuori dai giochi perla. Ma nonostante le condizioni, il club è più che contento di lui, come ha spiegato ildel club Mark-Jan Fladderus alla Tv del club, ecco le parole raccolte da Il Posticipo: “L’accordo scade a fine, ma se Arjen dovesse venire e dire che vuole continuare per un altro anno noi gli risponderemmo immediatamente ‘sì, per favore’. Anche se ha giocato poco in campionato, siamo contentissimi di lui. Viene tutti i giorni, lavora duramente, è un ...

